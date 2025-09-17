Россиянам дали совет, как быстро приумножить 100 тысяч рублей

Россияне, имеющие в свободном распоряжении 100 тысяч рублей, могут разместить эту сумму на краткосрочных вкладах, такой совет в разговоре с aif.ru дала доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве России Екатерина Исаева. По ее словам, речь идет именно о рублевом вкладе.

По словам Исаевой, эту сумму можно разместить на два-три месяца под 15,5–16% годовых. За «новые» деньги, то есть те, которые на депозите в конкретном банке пока не были, можно получить ставку до 16,5%. Эксперт также указала на альтернативные варианты инвестирования. Например, можно вложить средства в драгоценные металлы, но покупка золота или серебра принесет доход только через 3–5 лет.

Еще один вариант — программа долгосрочных сбережений (ПДС). В этом случае первые выплаты можно будет получить спустя 15 лет или когда женщине исполнится 55 лет, а мужчине — 60.

Руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич ранее сказал, что крупнейшие российские банки начали снижать ставки по кредитам и вкладам после решения Центрального банка РФ уменьшить ключевую ставку. Среди финансовых организаций, снизивших ставки, находятся Сбербанк, ВТБ и Т-Банк.

Ранее ЦБ в третий раз подряд снизил ключевую ставку до 17% годовых. Это решение не оправдало ожидания некоторых экономистов, которые настаивали на необходимости более существенного смягчения кредитно-денежной политики. Как заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме, для возвращения российской экономики к росту ставка должна быть максимум 12%.