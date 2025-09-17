Лукашенко раскрыл планы оппонентов на следующие выборы президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политические оппоненты уже начали готовиться к 2030 году, когда в стране должны пройти следующие президентские выборы. По его словам, которые передает БелТА, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в этот период, нужно укреплять экономику государства.

Оппоненты уже начали готовиться к 2030 году, когда в Беларуси должны пройти следующие президентские выборы. И чтобы этот период пройти спокойно, не допустить дестабилизации обстановки в стране, нужно каждому ответственно работать на своем месте, таким образом делая вклад в общее укрепление экономики государства, — говорится в материале.

Ранее Лукашенко признался, что, как и многие в стране, разговаривает на русском языке лучше, чем на белорусском. Однако он подчеркнул, что это не говорит о его плохом отношении ко второму языку. Он также призвал «не раскручивать языковую проблему», чтобы избежать печальных последствий. Глава государства отметил, что стоит поддерживать белорусский язык, но не за счет русского.