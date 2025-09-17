Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 19:45

Лукашенко раскрыл планы оппонентов на следующие выборы президента

Лукашенко: оппоненты уже начали готовиться к выборам президента в 2030 году

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/ МИА «Россия сегодня»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политические оппоненты уже начали готовиться к 2030 году, когда в стране должны пройти следующие президентские выборы. По его словам, которые передает БелТА, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в этот период, нужно укреплять экономику государства.

Оппоненты уже начали готовиться к 2030 году, когда в Беларуси должны пройти следующие президентские выборы. И чтобы этот период пройти спокойно, не допустить дестабилизации обстановки в стране, нужно каждому ответственно работать на своем месте, таким образом делая вклад в общее укрепление экономики государства, — говорится в материале.

Ранее Лукашенко признался, что, как и многие в стране, разговаривает на русском языке лучше, чем на белорусском. Однако он подчеркнул, что это не говорит о его плохом отношении ко второму языку. Он также призвал «не раскручивать языковую проблему», чтобы избежать печальных последствий. Глава государства отметил, что стоит поддерживать белорусский язык, но не за счет русского.

Белоруссия
Александр Лукашенко
оппоненты
выборы президента
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Кабачковые колдуны по-белорусски — готовятся за 7 минут: просто и вкусно
Рогов рассказал, что ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
Почему сентябрьский виноград самый полезный? Узнайте тут!
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.