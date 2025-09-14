В Орле отменили все развлекательные мероприятия Мэр Орла отменил развлекательные мероприятия после трагедии на железной дороге

В Орле отменены все развлекательные мероприятия после трагического инцидента, произошедшего вечером 13 сентября на железной дороге, сообщил мэр города Юрий Парахин в своем Telegram-канале. Речь идет о происшествии, где в результате детонации взрывного устройства погибли три сотрудника Росгвардии.

Дорогие друзья, в связи с трагическими событиями на железной дороге в Орловской области мною принято решение об отмене всех городских развлекательных мероприятий на сегодня, — написал градоначальник.

Парахин уточнил, что даже городской фестиваль «Септембер фест» пройдет по сокращенной программе. Мэр выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим. Город перешел в режим траура.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что сотрудников Росгвардии, погибших в Орловской области при взрыве на железнодорожных путях, представят к награде. Он рассказал, что один из росгвардейцев скончался в больнице накануне ночью, таким образом, общее число жертв достигло трех человек.