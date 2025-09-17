США не разрешили «Белавиа» использовать Boeing для рейсов в Россию

США оставили в силе запрет на использование Boeing при полетах в Россию для белорусской авиакомпании «Белавиа», сообщает бюро промышленности и безопасности Минторга США. Прежде Вашингтон смягчил санкции и вывел из-под ограничений восемь самолетов компании, разрешив им международные рейсы и техническое обслуживание.

Из документа Минторга следует, что запрет на использование Boeing не распространяется на рейсы в другие страны, однако Куба, Иран, Северная Корея и Сирия также остаются ограниченными. Ведомство уточнило, что такие полеты могут быть разрешены только «в соответствии с лицензией». Помимо этого, исключенные из санкций лайнеры нельзя использовать для перевозки товаров, на которые распространяются экспортные ограничения США.

Ранее Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 32 компаний из Китая, Индии, Турции, ОАЭ и других стран, обвинив их в поставках продукции в Россию. В черный список вошли более 20 китайских структур, включая Shanghai Fudan Microelectronics, которую подозревают в поддержке российского ОПК. А компании из ОАЭ, Индии и Турции обвиняются в нелегальных поставках американских товаров без лицензий.