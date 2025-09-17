Канада объявила «охоту» на военнообязанных украинцев

Украинцы, подавшие заявления на постоянное проживание в Канаде, стали получать официальные запросы от Министерства иммиграции с требованием предоставить документальное подтверждение освобождения от военной службы, сообщает «Украинская Канада». Эти письма направляются даже тем заявителям, которые ранее уже предоставляли приписные свидетельства.

В качестве примера приводится случай, когда иммиграционный офицер, несмотря на предоставленные документы, потребовал официальную справку из украинских военных ведомств. В обоснование требования чиновник указал, что заявитель проживал на Украине в возрасте обязательного призыва (после 25 лет) в период действия особых правил мобилизации.

В письме особо подчеркивается, что, согласно украинскому законодательству, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны были регистрироваться в военкоматах и проходить медкомиссию для возможной службы. На предоставление недостающих документов заявителям дается всего семь дней.

Ранее сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат. Теперь пособия будут доступны только тем, кто официально осуществляет профессиональную деятельность на территории страны.