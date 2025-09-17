Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 20:52

Канада объявила «охоту» на военнообязанных украинцев

Полиция Канады потребовала от украинцев официальных документов о военной службе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинцы, подавшие заявления на постоянное проживание в Канаде, стали получать официальные запросы от Министерства иммиграции с требованием предоставить документальное подтверждение освобождения от военной службы, сообщает «Украинская Канада». Эти письма направляются даже тем заявителям, которые ранее уже предоставляли приписные свидетельства.

В качестве примера приводится случай, когда иммиграционный офицер, несмотря на предоставленные документы, потребовал официальную справку из украинских военных ведомств. В обоснование требования чиновник указал, что заявитель проживал на Украине в возрасте обязательного призыва (после 25 лет) в период действия особых правил мобилизации.

В письме особо подчеркивается, что, согласно украинскому законодательству, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны были регистрироваться в военкоматах и проходить медкомиссию для возможной службы. На предоставление недостающих документов заявителям дается всего семь дней.

Ранее сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат. Теперь пособия будут доступны только тем, кто официально осуществляет профессиональную деятельность на территории страны.

Украина
СВО
Канада
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Кабачковые колдуны по-белорусски — готовятся за 7 минут: просто и вкусно
Рогов рассказал, что ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
Почему сентябрьский виноград самый полезный? Узнайте тут!
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.