В Петербурге одобрили закон для борьбы с кадровым голодом в больницах В Петербурге установят единый режим работы для медиков по совместительству

Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении законопроект, устанавливающий единые правила работы по совместительству для медицинских работников, сообщает пресс-служба городского парламента. Инициатива направлена на решение кадрового дефицита в городском здравоохранении и укрепление трудовых прав медиков.

Поддержан в первом чтении документ о единых правилах работы медиков по совместительству в городских организациях, испытывающих недостаток таких сотрудников. Прежде всего речь идет о порядке установления продолжительности работы по совместительству для врачей и среднего медицинского персонала, — говорится в сообщении.

Согласно документу, будет регламентирована продолжительность работы по совместительству для врачей и среднего медицинского персонала в подведомственных городу учреждениях. Это позволит обеспечить стабильную работу медицинских организаций. Законопроект также призван уравнять трудовые гарантии медицинских работников с гарантиями сотрудников других бюджетных сфер.

Ранее правительство Санкт-Петербурга представило обновленную стратегию социально-экономического развития до 2035 года. Согласно документу, численность населения города к этому сроку достигнет 5,83 млн человек.