Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы Госдума предложила убрать обязательную отработку с наставником для стоматологов

Комитет Государственной думы по охране здоровья выступил с инициативой исключить обязательную отработку с наставником для выпускников фармацевтических и стоматологических специальностей, сообщает РБК. Соответствующее предложение было озвучено в ходе обсуждения законопроекта о реформе медицинского образования.

Председатель комитета Сергей Леонов пояснил, что для этих специалистов может возникнуть дефицит рабочих мест для прохождения практики под руководством наставника. Кроме того, комитет предложил освободить от обязательного наставничества выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Также среди инициатив — сокращение срока наставничества до двух лет для молодых врачей, которые планируют работать в сельской местности, на Крайнем Севере, в ДФО, Арктической зоне и новых регионах России. Дополнительно комитет рекомендовал доработать систему медицинского образования в колледжах, закрепив приоритетное право зачисления за абитуриентами, заключившими целевые договоры на этапе поступления.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный предложил увеличить государственное финансирование медицины в два раза. По его словам, это позволит повысить зарплаты врачам и избавиться от кадрового дефицита в этой сфере.