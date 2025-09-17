Начнут истязать в тюрьмах? Россия выходит из конвенции против пыток: детали

Госдума приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. Какие детали об этом известны, почему Россия пошла на такой шаг, как это скажется на гражданах, начнут ли россиян истязать в тюрьмах?

Почему Россия выходит из конвенции против пыток

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение о выходе из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания было принято депутатами единогласно в ответ на действия Совета Европы.

«Работу нашей страны в комитете <...> блокирует сам Совет Европы, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от Российской Федерации», — уточнил Володин.

По словам председателя нижней палаты парламента, все обращения российской стороны по вопросу обеспечения своего законного представительства игнорировались западными партнерами. В пояснительной записке к документу указано, что эти дискриминационные действия не только нарушают права России, но и подрывают весь механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств.

Также денонсированы протоколы № 1 и 2 к конвенции, подписанные от имени России 28 февраля 1996 года в Страсбурге и ратифицированные 28 марта 1998 года.

Президент России Владимир Путин представил в Госдуме соответствующий законопроект в начале сентября. До этого с данным предложением в адрес российского лидера выступил кабмин. В правительстве указали, что Москва присоединялась к договору в качестве члена Совета Европы в 1996 году, но потом потеряла возможность принимать участие в его деятельности.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Как это скажется на россиянах

Россияне в Сети тревожно отреагировали на решение Госдумы. Некоторые посчитали, что теперь с заключенными будут жестоко обращаться.

«Теперь будут истязать и пытать в тюрьмах? Еще инквизицию введите!» — отметил один из комментаторов.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что денонсация Европейской конвенции против пыток не нанесет никакого ущерба гражданам России. Она напомнила, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам в области прав человека.

«Подача ситуации в таком разрезе была бы просто безответственным искажением реальной картины», — сказала она.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитница Ева Меркачева назвала решение ожидаемым. Она подчеркнула, что российские законы, запрещающие пытки, отменены не будут. Меркачева напомнила о статье 286 УК РФ о превышении должностных полномочий, которая в части 4 дает определение пыткам. Также, добавила она, представитель России состоит в Конвенции против пыток ООН.

«Есть Бахтияр Раисович Тузмухамедов, совершенно потрясающий эксперт. И, если не ошибаюсь, он сейчас является чуть ли не председателем одного из комитетов этого органа», — заключила правозащитница.

По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, денонсация конвенции не снизит уровень международно-правовых гарантий в области предупреждения пыток в России.

«Сохраняется участие России в ряде ключевых договоров и протоколов к ним, предусматривающих как материально-правовые стандарты защиты от пыток, так и механизмы контроля за соблюдением данных стандартов», — подчеркнул Жуков.

