В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе

В подмосковном Видном вспыхнул скандал. Во дворе одного из домов взрослые мигранты напали на местных детей. При этом, по словам жителей, на все претензии они реагируют взрывом агрессии. Что там произошло на самом деле, много ли малышей пострадали, понесут ли мигрантки ответственность — в материале NEWS.ru.

Как первый раз избили ребенка в Видном

Серия конфликтов произошла в городе Видное, где взрослые мигранты уже не первый раз нападают на детей. По данным Telegram-канала «Многонационал», во дворе одна из приезжих пыталась отобрать игрушечную машинку у трехлетнего мальчика.

«Она скинула ребенка на асфальт, он сильно ударился головой и получил травмы», — передает канал слова матери.

На опубликованной съемке видно, как женщина пытается догнать ребенка в игрушечной машинке, затем в прямом смысле вытряхивает из нее мальчика прямо на асфальт.

Как второй раз избили ребенка в Видном

«Эти люди чувствуют безнаказанность и творят страшные вещи, а страдают наши дети», — написала местная жительница Карина в социальных сетях. Она рассказала, что живет на улице Лесной в поселке Боброво, что находится в пяти километрах от центра города Видное и недалеко от станции МЦД «Бутово».

«Мой ребенок подвергся насильственным действиям со стороны соседки во дворе дома», — заявила Карина.

13 сентября ее семилетний сын гулял во дворе с ребятами. С одним из мальчиков он поругался, а тот позвал на подмогу свою мать. Та прибежала и учинила «разборки», попытавшись применить силовые методы.

«Мой ребенок сидел на перекладине, держась руками за трос. Она подбежала к нему сзади и резкими движениями попыталась повалить его на землю. Ее даже попытались остановить местные ребята, но она продолжила», — утверждает женщина.

Упав, ее сын повис на тросе, а женщина продолжала его избивать, выкрикивая угрозы, заявила женщина. Мальчик очень испугался, а Карина хотела поговорить с его обидчицей лично.

«Женщина убежала домой. На улицу вышел дедушка мальчика, сказал, что мой ребенок это заслужил и что его дочь не стала бы просто так его бить. В итоге мы уехали на скорой. У моего сына травма гортани, ссадины и кровоподтеки в области шеи и поясницы, ушиб мягких тканей шеи и так далее», — поделилась Карина.

Как жители Видного реагируют на агрессию мигранток

Жители города Видное рассказали, что они уже успели настрадаться от мигрантов. В беседе с NEWS.ru местная жительница Мария Иванова вспомнила, как в прошлом году на детской площадке русские дети не поделили что-то с ребенком мигрантов. Во дворе тут же появилась его мать.

«Изрыгая проклятия, она выскочила из подъезда и помчалась ему на помощь. Ей было бесполезно говорить, что любимый сыночка матерится и показывает средний палец всем во дворе», — утверждает собеседница NEWS.ru.

По ее словам, чтобы оттащить агрессивную мать, которая жаждала учинить расправу над группой 12-летних детей, пришлось привлекать педагогов местной школы и родителей, которые тоже сидели во дворе.

«Я помню миллион таких случаев: однажды в школьном чате мужчина с фамилией, которую было сложно выговорить, угрожал ребенку и его маме. Буквально через несколько дней на улице я видела, как группа детей неславянской внешности пытается задушить русского мальчика. Успокоились они, только когда появилась его мама», — продолжила женщина.

Житель района Боброво Сергей Михайлов рассказал NEWS.ru, что пару месяцев назад в одиннадцать вечера услышал истошные крики во дворе на непонятном языке. Выглянув в окно, он попросил быть потише. В ответ раздался чистый русский мат.

«Затем он снова переключился на ломаный русский и прогорланил: „Мы тебя убьем, ты что, не видишь, что у нас ребенок упал?“ Но я этого не заметил! Зато видел толпу взрослых, которая орала, как в ауле», — поделился Сергей.

Какое наказание грозит мигрантке за нападение на ребенка

Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования противоправных действий одной из иностранок, отметили в Telegram-канале ведомства.

«Следственными органами расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — рассказали в Следственном комитете.

Отметим, что в самых тяжелых случаях эта статья может предусматривать лишение свободы на срок до восьми лет. В беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия отметил, что в данном случае наказание будет не таким жестким: женщине грозит штраф в размере 300–500 рублей, исправительные или принудительные работы, либо до пяти лет она проведет в колонии.

