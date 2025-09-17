Бастрыкин объяснил жесткость приговоров судов в России СК: за 11 лет в России возбудили почти восемь тысяч дел о преступлениях Украины

Суровые наказания, выносимые российскими судами по делам о преступлениях руководства и военных Украины, полностью соответствуют тяжести совершенных деяний, сообщает пресс-служба СК со ссылкой на главу ведомства Александра Бастрыкина. Он принял участие в оперативном совещании в Луганске и отметил, что с 2014 года было возбуждено по соответствующим статьям почти восемь тысяч дел.

С 2014 года СК России возбуждено 7992 уголовных дела о преступлениях киевского режима, в том числе в отношении представителей военно-политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей силовых структур. <…> Бастрыкин отметил, что судами выносятся справедливые решения и назначенные суровые наказания соответствуют тяжести совершенных деяний, — сообщили в СК.

Ранее Александр Бастрыкин говорил, что сотрудники Следственного комитета России завершили масштабное расследование преступлений, совершенных украинскими военными в Курской области. В ходе годовой работы собраны исчерпывающие доказательства по 230 эпизодам противоправных действий Вооруженных сил Украины.

До этого Бастрыкин сообщал, что сумма предварительно оцененного ущерба, нанесенного Курской области в результате действий ВСУ, превысила три миллиарда рублей. Данная цифра носит промежуточный характер. Следственные органы продолжают тщательную работу по подсчету окончательной суммы ущерба.