В СПЧ раскрыли причины конфликта между русскими и мигрантами в Приморье

Член СПЧ Кабанов: поведение приезжих становится причиной конфликтов с россиянами

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Зачастую причиной конфликта россиян и мигрантов становится поведение приезжих, заявил в беседе с NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, комментируя конфликт в Приморье. При этом, считает он, государство не всегда может адекватно отреагировать на подобные ситуации. По его словам, часто говорят фразу «Не разжигайте», но она может быть очень опасна.

Изначально поведение приезжих, их неуважение к нашим традициям — это и есть причина отрицательного отношения коренного населения к мигрантам. Но государство под воздействием диаспор не всегда дает адекватный ответ на это. Пытаются говорить: «Не разжигайте». Но на самом деле эта фраза очень опасная, — сказал Кабанов.

Он подчеркнул, что не поддерживает расизм и любые действия неправового характера со стороны россиян, но в принципе понимает «мотивацию людей, которые выступили за защиту нашего мира и нашего миропорядка». Однако, по словам Кабанова, бездействие правоохранителей всегда будет приводить к подобным конфликтам.

Ранее группа подростков напала на граждан Узбекистана во Владивостоке. По данным прокуратуры Приморского края, инцидент произошел в ночь на 10 сентября. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Нескольких подозреваемых уже задержали, отметили в местном управлении СК РФ.

