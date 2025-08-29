День знаний — 2025
«Никакого ущерба»: Захарова о выходе России из конвенции против пыток

Захарова: денонсация европейской конвенции против пыток не навредит россиянам

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Денонсация европейской конвенции против пыток не нанесет никакого ущерба гражданам России, заявила в рамках брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам в области прав человека, передает корреспондент NEWS.ru.

Никакого ущерба нашим гражданам это не нанесет. Подача ситуации в таком разрезе была бы просто безответственным искажением реальной картины, — подчеркнула дипломат.

Также Захарова добавила, что Совет Европы не является единственным звеном в комплексе международных усилий по всеобъемлющему запрещению пыток. Отмечается, что Россия, присоединившаяся к конвенции в 1996 году, после блокировки ее работы в совете не могла принимать участие в его деятельности. В связи с этим правительство страны внесло предложение о лишении данной конвенции юридической силы.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитница Ева Меркачева назвала ожидаемой идею о лишении юридической силы Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. При этом, по ее словам, российские законы, запрещающие пытки, отменены не будут.

