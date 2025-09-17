В Госдуме определились по поводу Европейской конвенции о пытках Госдума единогласно денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Решение было принято депутатами единогласно в ответ на действия Совета Европы, передает корреспондент NEWS.ru.

Инициатива о выходе из международного соглашения была ранее внесена главой государства Владимиром Путиным. Поводом для этого шага стала систематическая блокировка работы российских представителей в соответствующем комитете организации.

Работу нашей страны в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания блокирует сам Совет Европы, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от Российской Федерации, — сказал Володин.

Как подчеркнул спикер Госдумы, все обращения российской стороны по вопросу обеспечения своего законного представительства игнорировались западными партнерами. В пояснительной записке к документу указано, что эти дискриминационные действия не только нарушают права России, но и подрывают весь механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств.

При этом полпред президента в Госдуме Гарри Минх сказал, что проанализирует ситуацию, почему за закон о денонсации конвенции единогласно проголосовали 399 депутатов, хотя при регистрации в начале заседания их было больше. Спикер в ответ сказал, что голосование было поименным и «нет ни одного, кто был бы против».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что денонсация Европейской конвенции против пыток не нанесет никакого ущерба гражданам России. Она напомнила, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам в области прав человека.