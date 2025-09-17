Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 12:48

В Госдуме определились по поводу Европейской конвенции о пытках

Госдума единогласно денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Решение было принято депутатами единогласно в ответ на действия Совета Европы, передает корреспондент NEWS.ru.

Инициатива о выходе из международного соглашения была ранее внесена главой государства Владимиром Путиным. Поводом для этого шага стала систематическая блокировка работы российских представителей в соответствующем комитете организации.

Работу нашей страны в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания блокирует сам Совет Европы, с декабря 2023 года не позволяя избрать нового члена комитета от Российской Федерации, — сказал Володин.

Как подчеркнул спикер Госдумы, все обращения российской стороны по вопросу обеспечения своего законного представительства игнорировались западными партнерами. В пояснительной записке к документу указано, что эти дискриминационные действия не только нарушают права России, но и подрывают весь механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств.

При этом полпред президента в Госдуме Гарри Минх сказал, что проанализирует ситуацию, почему за закон о денонсации конвенции единогласно проголосовали 399 депутатов, хотя при регистрации в начале заседания их было больше. Спикер в ответ сказал, что голосование было поименным и «нет ни одного, кто был бы против».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что денонсация Европейской конвенции против пыток не нанесет никакого ущерба гражданам России. Она напомнила, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам в области прав человека.

Россия
Госдума
Вячеслав Володин
конвенции
Совет Европы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Англичане захотели вымарать имя Льва Яшина
Путин распорядился отметить 300-летие известной императрицы
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Раскрыты две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.