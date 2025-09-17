Новое в деле о смерти младенца в роддоме: какие еще нашлись доказательства

Элина Сушкевич во время рассмотрения апелляционной жалобы на приговор в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, 2011 год

В деле калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых обвинили в смерти новорожденного, появились новые детали. В Сети опубликована запись того, как Белая отдает распоряжения своим подчиненным. Что она сказала медперсоналу, как сидят Сушкевич и Белая — в материале NEWS.ru.

Почему в калининградском роддоме погиб младенец

5 ноября 2018 года в 4-й роддом Калининграда поступила женщина из Узбекистана. Она была на 23-й неделе беременности. На следующий день она родила ребенка, который весил около 700 граммов, а ростом был всего 32 сантиметра.

По версии следствия, главврач роддома Елена Белая, зная, что такие дети очень редко выживают, приказала тайно умертвить ребенка. Кроме того, она якобы дала задание своим подчиненным сфальсифицировать документы, представив все так, как будто мальчик умер еще в утробе. Следствие утверждало, что главврач не хотела тратить деньги на дорогостоящие реанимационные мероприятия и в случае гибели малыша портить статистику учреждения.

Утром в роддом приехала бригада перинатального центра, чтобы забрать ребенка, но главврач якобы не отдала его. По ее словам, состояние новорожденного не позволяло его транспортировать.

«Я пришла в роддом, мне сказали, что ребенок недоношенный. Говорили, что мальчик жив, он под аппаратом искусственной вентиляции легких. Я предложила купить и привезти любые лекарства. Врач сказала, что у них все есть. Вечером мне сообщили, что он уже мертв», — рассказывала сестра роженицы.

Изначально следствие утверждало, что Белая приказала подчиненным не вводить ребенку необходимый ему дорогостоящий препарат «Куросурф». Позже выяснилось, что лекарство малышу на самом деле ввели. Кроме того, медики пытались его реанимировать. Эти вскрывшиеся факты привели к тому, что первоначальная версия следствия развалилась. Однако вскоре появилась другая.

Согласно ей, ребенок был умерщвлен смертельной дозой сульфата магния, которую по требованию Белой мальчику ввела анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич — она изначально прибыла в роддом из областного перинатального центра, чтобы забрать ребенка. Женщину задержали в июне 2019 года.

В чем именно обвиняли Белую и Сушкевич

Сначала Следственный комитет возбудил против Белой уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия». Подозреваемую взяли под стражу, но позже поместили под домашний арест. Выступая в суде по избранию меры пресечения, следователь заявил, что главврач якобы систематически оказывала давление на сотрудников, требуя не рассказывать о произошедшем.

Ходатайства с просьбой оградить их от давления руководителя подали четверо работников роддома, проходящих свидетелями по делу. Сама Елена Белая сказала в суде, что считает, будто подчиненные таким образом мстят ей за жесткий стиль руководства.

Позже, после ареста второй фигурантки, дело акушеров переквалифицировали: главврача обвинили в организации убийства (ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК), а Сушкевич — в убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).

Какой приговор вынесли Сушкевич и Белой

10 декабря 2020 года присяжные в Калининградском областном суде вынесли по делу Сушкевич и Белой оправдательный вердикт. Спустя неделю Генпрокуратура РФ подала апелляцию с требованием отменить его и направить дело на новое рассмотрение. Требование было удовлетворено, дело передали в Московский областной суд.

24 августа 2022 года коллегия присяжных заседателей после повторного рассмотрения дела признала фигуранток виновными в убийстве. Сушкевич приговорили к 9 годам лишения свободы, а Белую — к 9,5. Сейчас дело вновь отправлено на пересмотр.

Что Белая на самом деле приказала подчиненным

В сентябре 2025 года правоохранительные органы опубликовали аудиозапись, на которой слышно, как Елена Белая лично отдает распоряжения своим подчиненным. Она в том числе спрашивает у медперсонала больницы, зачем они сказали матери, что младенец живой.

«Зачем вы женщине сказали, что он живой? Когда он у вас был вообще никакой! Почему вы не доложили заведующей? <…> Значит, скажете, умер при перевозке или что хотите, то и говорите!» — сказала Белая.

По данным следствия, главврач лично зашла в палату интенсивной терапии и убедила Элину Сушкевич ввести новорожденному сульфат магния. После этого она потребовала от сотрудников внести в документы ложные сведения о мертворождении, угрожая увольнением.

В каких условиях сидит Элина Сушкевич

Адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов рассказал NEWS.ru, что обе женщины сейчас находятся в следственном изоляторе № 6 в Печатниках. Их туда привезли из колонии в поселке Колосовка Калининградской области. Условия их содержания — как у всех, сообщил адвокат. Сушкевич сидит в камере на 40 человек, жалоб на содержание, по словам защитника, у нее нет.

«Она уже давно содержится — чего ей жаловаться? Она знает, как все устроено», — отметил Бабасов.

Он добавил, что никаких взысканий у Элины нет, более того, она заработала пять благодарностей от руководства колонии в Колосовке. За что конкретно, защитник не уточнил, но отметил, что на самом деле Сушкевич — «добропорядочный и невероятно законопослушный человек».

«Она устала от этого всего, если честно. Сильно устала. Уже долго это все длится, эмоционально она опустошена», — сетует Бабасов.

Элину поддерживают друзья, добавил адвокат. Кроме того, по его словам, ей присылают письма со словами поддержки совершенно незнакомые люди. Сушкевич, по словам адвоката, очень им благодарна. Бабасов сообщил, что из родственников у Сушкевич осталась только пожилая мать, ей больше 70 лет. Она живет в Калининграде и сама приехать на свидание к дочери не может. Поэтому весточки от нее передает адвокат.

Как отбывает наказание Елена Белая

Елена Белая тоже содержится в 40-местной камере в СИЗО «Печатники», сообщил NEWS.ru ее адвокат Виктор Бородин. По его словам, она хорошо себя чувствует, «умеренно бодра, весела, шутит». Условия содержания у врача нормальные, уточнил защитник, но есть проблемы с медициной: очень много времени занимает процесс записи к доктору и получения лекарств.

«Все в целом нормально. Читает художественные книги, говорит, литературы достаточно. С родственниками переписывается через „ФСИН-письмо“. Ее родные живут в Калининграде, поэтому пока, после этапирования в Москву, на личное свидание никто не приезжал», — рассказал Бородин.

