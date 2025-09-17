«Белоусова его погубит»: в окружении Ефремова высказались о его разводе Источник NEWS.ru: актриса Белоусова не создана для семьи с Ефремовым

Актриса Дарья Белоусова не подходит актеру Михаилу Ефремову, высказали мнение в разговоре с NEWS.ru в окружении артиста. Так источник прокомментировал известие, что звезда кино и его супруга Софья Кругликова передумали разводиться. Как считают знакомые Ефремова, Белоусова «не создана для семьи».

Все будут рады, если Миша вернется к Кругликовой. С Дашкой у него никакая не любовь, а, как сейчас говорят, химия. Почему? Белоусова его погубит, она не сможет быть очагом, к которому возвращаются. Дашка — классная актриса, но для семьи не создана. С Кругликовой все-таки дети, — считают в окружении Ефремова.

Ранее стало известно, что актер продолжает оставаться в официальном браке со своей пятой супругой звукорежиссером Софьей Кругликовой. Согласно информации источников, супруги не подавали заявление о расторжении брака после 23 лет совместной жизни. Близкие Ефремова предполагают, что ложную информацию распространили «недруги актера, которые не хотят, чтобы он вернулся на сцену». В браке с Белоусовой у артиста растут трое детей.