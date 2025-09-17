Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 18:54

«Белоусова его погубит»: в окружении Ефремова высказались о его разводе

Источник NEWS.ru: актриса Белоусова не создана для семьи с Ефремовым

Дарья Белоусова Дарья Белоусова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Дарья Белоусова не подходит актеру Михаилу Ефремову, высказали мнение в разговоре с NEWS.ru в окружении артиста. Так источник прокомментировал известие, что звезда кино и его супруга Софья Кругликова передумали разводиться. Как считают знакомые Ефремова, Белоусова «не создана для семьи».

Все будут рады, если Миша вернется к Кругликовой. С Дашкой у него никакая не любовь, а, как сейчас говорят, химия. Почему? Белоусова его погубит, она не сможет быть очагом, к которому возвращаются. Дашка — классная актриса, но для семьи не создана. С Кругликовой все-таки дети, — считают в окружении Ефремова.

Ранее стало известно, что актер продолжает оставаться в официальном браке со своей пятой супругой звукорежиссером Софьей Кругликовой. Согласно информации источников, супруги не подавали заявление о расторжении брака после 23 лет совместной жизни. Близкие Ефремова предполагают, что ложную информацию распространили «недруги актера, которые не хотят, чтобы он вернулся на сцену». В браке с Белоусовой у артиста растут трое детей.

Михаил Ефремов
актеры
театры
разводы
Светлана Комарова
С. Комарова
Мариана Саид Шах
М. Саид Шах
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Кабачковые колдуны по-белорусски — готовятся за 7 минут: просто и вкусно
Рогов рассказал, что ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
Почему сентябрьский виноград самый полезный? Узнайте тут!
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.