В Госдуме отреагировали на желание Польши разместить ядерное оружие

Места размещения ядерного оружия в Польше станут законной целью российской армии, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что подобные провокации со стороны поляков могут привести к третьей мировой войне.

А, может, мы поймем, что нужно нанести превентивный удар по ядерному потенциалу, находящемуся в Польше? Третья мировая война, земной шар схлопнется — вариантов-то нет. То есть это путь, ведущий к эскалации и в конечном итоге к третьей мировой войне. Им это надо? Каждый президент у них хочет показать, что он сильный и крутой человек. Я не думаю, что Польше от этого будет хорошо. То есть для нас это очередная цель, особенно места, где будут располагаться ракеты шахтного базирования. Или крылатые ракеты — разницы нет. Будет часть ракет перенацелена на Польшу, — отметил Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что Россия достаточно снисходительно относилась к недружественным шагам Польши по размещению обычных вооружений. Развитие ядерного потенциала станет крайней точкой во взаимоотношениях двух стран, добавил он.

На территории Польши для нас появятся новые цели, если Польша решила стать мишенью. Раньше мы относились к этому снисходительно: обычные вооружения, авиация. Польша в свое время была дружественная страна. Но за крайние 30 лет они привели себя в полную непотребность, если еще они разместят ядерное оружие у себя на территории, — резюмировал Колесник.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна получить доступ к совместному использованию ядерного оружия союзников. Поэтому Варшаве необходимо подключиться к программе ядерного сдерживания НАТО.