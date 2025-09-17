Китай удвоил закупки одного алкогольного напитка из России в этом году

За первые восемь месяцев 2025 года Китай удвоил импорт российского вина, превысив $1,2 млн (99,6 млн рублей) по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает РИА Новости со ссылкой на информацию федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ. Таким образом Китай стал крупнейшим покупателем российского вина в этом году.

Ранее доцент Президентской академии в Петербурге Максим Черниговский заявил, что из-за резкого подорожания часть российского алкогольного рынка уходит в тень. Он отметил, что официальная минимальная цена за пол-литра водки составляет 349 рублей, тогда как подделку можно купить всего за 150 рублей. По словам эксперта, это приводит к росту самогоноварения, увеличению нелегальных онлайн-продаж и расширению сферы подделки акцизных марок.