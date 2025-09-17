Стало известно о существенном снижении нефтяных запасов США за неделю Нефтяные запасы США сократились на 9,29 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США за прошлую неделю упали на 9,29 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны в еженедельном докладе. Аналитики ожидали сокращение лишь на 1,5 млн баррелей.

Коммерческие запасы достигли 415,4 млн баррелей — рекордного снижения с 13 июня, говорится в докладе. Одновременно запасы бензина уменьшились на 2,35 млн баррелей, а дистиллятов — выросли на 4,05 млн баррелей.

Ранее американская компания Hunt Oil вновь начала добычу нефти на месторождении в Дахуке в Иракском Курдистане после месячного простоя, вызванного атакой беспилотников. О возобновлении работы на месторождении в регионе также сообщили другие нефтяные компании.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна перестать покупать российскую нефть. Он также подчеркнул, что глава Украины Владимир Зеленский будет вынужден принять соглашение для разрешения кризиса в стране.

Также министр финансов Японии Кацунобу Като сообщил, что правительство страны не планирует повышать пошлины для государств, импортирующих российскую нефть. По его словам, такие меры могли бы создать определенные сложности.