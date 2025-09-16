Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 18:32

Япония неожиданным образом ответила на просьбу США по пошлинам

Япония отказала США в просьбе поднять пошлины для покупателей российской нефти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Японии не станет повышать пошлины для стран — импортеров российской нефти, заявил министр финансов островного государства Кацунобу Като. По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, такое решение создало бы определенные трудности. При этом Токио изучает возможные способы оказать давление на Москву.

Нам было бы сложно повысить тарифы, скажем, до 50%, только на том основании, что конкретная страна импортирует нефть из России, — признал Като.

Он напомнил, что в рамках Всемирной торговой организации Япония обязалась не применять тарифы, превышающие установленные ею пределы. Като подчеркнул, что Токио справедливо относится ко всем странам — членам ВТО, пока государства выполняют обязательства.

Ранее обозреватели китайского издания Sohu назвали ошибкой призыв президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к странам НАТО ввести против КНР пошлины в размере 100%. Они выразили уверенность, что попытки Вашингтона оказать давление на Пекин не сработают.

США
пошлины
Япония
нефть
российская нефть
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

