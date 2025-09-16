Япония неожиданным образом ответила на просьбу США по пошлинам Япония отказала США в просьбе поднять пошлины для покупателей российской нефти

Правительство Японии не станет повышать пошлины для стран — импортеров российской нефти, заявил министр финансов островного государства Кацунобу Като. По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, такое решение создало бы определенные трудности. При этом Токио изучает возможные способы оказать давление на Москву.

Нам было бы сложно повысить тарифы, скажем, до 50%, только на том основании, что конкретная страна импортирует нефть из России, — признал Като.

Он напомнил, что в рамках Всемирной торговой организации Япония обязалась не применять тарифы, превышающие установленные ею пределы. Като подчеркнул, что Токио справедливо относится ко всем странам — членам ВТО, пока государства выполняют обязательства.

Ранее обозреватели китайского издания Sohu назвали ошибкой призыв президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к странам НАТО ввести против КНР пошлины в размере 100%. Они выразили уверенность, что попытки Вашингтона оказать давление на Пекин не сработают.