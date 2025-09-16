В Китае жестко ответили Трампу из-за призыва к странам НАТО ввести пошлины Sohu: призыв Трампа к странам НАТО ввести тарифы против КНР является ошибкой

Призыв президента США Дональда Трампа к странам НАТО ввести 100% пошлины против КНР является ошибкой, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на китайское издание Sohu. При этом подчеркивается, что давление на Пекин не сработает.

Трамп, очевидно, совершил ошибку. Методы формирования банд и экстремального давления США на Китай вообще не работают. Не говоря уже о нынешней экономической мощи Китая и международном влиянии, сама по себе наша позиция надежна — мы не занимаемся гегемонией, мы не вращаемся в узких кругах, и наши обмены с другими странами основаны на взаимной выгоде, — говорится в статье.

Ранее Трамп призвал Евросоюз ввести 100% пошлины на товары Китая и Индии в рамках вторичных санкций. Политик принял такое решение после встречи высокопоставленных чиновников США и ЕС, состоявшейся в Вашингтоне.

До этого стало известно, что Трамп пока не решился ввести дополнительные таможенные пошлины против Китая за закупку российской нефти. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пояснил, что глава Белого дома пока думает над этим и изучает варианты.