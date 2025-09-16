Трамп призвал Европу прекратить покупать нефть у России

Европа должна прекратить закупки нефти у России, заявил президент США Дональд Трамп. Он также отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется согласиться на сделку по завершению кризиса на Украине, сообщает Clash Report.

Европа должна прекратить покупать нефть у России, — сказал Трамп.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна готова обеспечить Венгрию и Словакию нефтью нероссийского происхождения за счет поставок по Адриатическому нефтепроводу. По его словам, страна может гарантировать поставку более 12 млн тонн нефти, чтобы удовлетворить потребности НПЗ в Сазхаломбате и Братиславе.

До этого венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Будапешт не откажется от импорта российской нефти. По его словам, у республики нет жизнеспособных альтернатив энергоносителям из РФ. Министр отметил, что Венгрия ведет переговоры по этому поводу с США, так как речь идет о безопасности поставок топлива в страну.

Газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что страны ЕС могут полностью отказаться от российской нефти не раньше 2027 года. По информации издания, требование Трампа по энергоносителям из РФ создает рычаги давления на Венгрию и Словакию, которые активно закупают топливо у Москвы.