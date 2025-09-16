Одна из стран ЕС не намерена отказываться от российской нефти Венгерский министр по делам ЕС: Будапешт не откажется от российской нефти

Будапешт не откажется от импорта российской нефти, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. По его словам, которые приводит РИА Новости, у республики нет жизнеспособных альтернатив энергоносителям из РФ. Министр отметил, что Венгрия ведет переговоры по этому поводу с США, так как речь идет о безопасности поставок топлива в страну.

Без жизнеспособных альтернатив нет смысла обсуждать снижение зависимости от российского топлива, — сказал Бока.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что санкции Евросоюза против России недостаточно жесткие. Он констатировал, что страны региона продолжают закупать российское топливо. Американский лидер признал, что хочет полностью прекратить такие поставки.

Тем временем газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что страны ЕС могут полностью отказаться от российской нефти не раньше 2027 года. По информации издания, требование Трампа по энергоносителям из РФ создает рычаги давления на Венгрию и Словакию, которые активно закупают топливо у Москвы.