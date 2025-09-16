Хорватия готова поставить Венгрии и Словакии более 12 млн тонн нефти

Хорватия готова обеспечить Венгрию и Словакию нефтью нероссийского происхождения за счет поставок по Адриатическому нефтепроводу, сообщил премьер-министр Андрей Пленкович в эфире CNN. По его словам, страна может гарантировать поставку более 12 млн тонн нефти, чтобы удовлетворить потребности НПЗ в Сазхаломбатте и Братиславе.

Хорватия располагает так называемым Адриатическим трубопроводом для доставки нефти нашим соседям, и мы проверили все его мощности. Сегодня Хорватия может гарантировать как Венгрии, так и Словакии поставку более 12 млн тонн нефти любого необходимого состава, чтобы удовлетворить все потребности нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте в Венгрии и НПЗ в Братиславе в Словакии, — сказал Пленкович.

Он добавил, что риска для поставок нефти в соседние страны нет. Хорватия «хотела бы помочь» Словакии и Венгрии в вопросах энергетической безопасности.

Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Будапешт не откажется от импорта российской нефти. По его словам, у республики нет жизнеспособных альтернатив энергоносителям из РФ. Министр отметил, что Венгрия ведет переговоры по этому поводу с США, так как речь идет о безопасности поставок топлива в страну.