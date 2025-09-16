Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 16:49

Хорватия готова поставить Венгрии и Словакии более 12 млн тонн нефти

Премьер Пленкович: Хорватия покроет потребности Венгрии и Словакии в нефти

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хорватия готова обеспечить Венгрию и Словакию нефтью нероссийского происхождения за счет поставок по Адриатическому нефтепроводу, сообщил премьер-министр Андрей Пленкович в эфире CNN. По его словам, страна может гарантировать поставку более 12 млн тонн нефти, чтобы удовлетворить потребности НПЗ в Сазхаломбатте и Братиславе.

Хорватия располагает так называемым Адриатическим трубопроводом для доставки нефти нашим соседям, и мы проверили все его мощности. Сегодня Хорватия может гарантировать как Венгрии, так и Словакии поставку более 12 млн тонн нефти любого необходимого состава, чтобы удовлетворить все потребности нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте в Венгрии и НПЗ в Братиславе в Словакии, — сказал Пленкович.

Он добавил, что риска для поставок нефти в соседние страны нет. Хорватия «хотела бы помочь» Словакии и Венгрии в вопросах энергетической безопасности.

Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Будапешт не откажется от импорта российской нефти. По его словам, у республики нет жизнеспособных альтернатив энергоносителям из РФ. Министр отметил, что Венгрия ведет переговоры по этому поводу с США, так как речь идет о безопасности поставок топлива в страну.

нефть
российская нефть
Хорватия
Венгрия
Словакия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.