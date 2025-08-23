США возобновили добычу нефти в ближневосточной стране Американская компания Hunt Oil возобновила добычу нефти в Ираке после атаки БПЛА

Американская компания Hunt Oil возобновила добычу нефти на месторождении в иракском Курдистане, в городе Дахук, сообщает агентство Reuters. Работы были приостановлены месяц назад из-за атаки беспилотников.

Компания Hunt Oil возобновила свою деятельность в полуавтономном регионе Курдистан в Ираке <…> спустя почти месяц после атаки беспилотников на нефтяное месторождение, которое американская компания эксплуатирует в курдском городе Дахук, — говорится в материале.

Компания планирует вернуться к прежним объемам добычи нефти к концу июля. Информацию о возобновлении работ в Курдистане подтвердили и другие нефтяные компании.

Ранее советник Минсельхоза Ирака Махди Дамад сообщал, что страна столкнулась с острой нехваткой воды из-за сильной засухи и сокращения притока воды из соседних стран — Ирана и Турции. Он подчеркнул, что запасы подземных вод истощаются, а доставка питьевой воды в провинции становится проблематичной, что создает серьезную угрозу для обеспечения населения и аграрного сектора водой.