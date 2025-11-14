Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 12:08

Трамп отменил решения Байдена и запустил «нефтяную реку»

Администрация Трампа отменила ограничения на добычу нефти на Аляске

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Читайте нас в Дзен

Администрация президента США Дональда Трампа отменила ограничения на добычу нефти и газа на территории Аляски, заявил министр внутренних дел Соединенных Штатов Дуглас Бергам. Как передает агентство Reuters, принятое решение создаст условия для раскрытия энергетического потенциала региона, обеспечит создание новых рабочих мест для населения северных территорий и укрепит национальную топливную безопасность.

Отменяя правила 2024 года, мы следуем курсу, заданному президентом Трампом, по раскрытию энергетического потенциала Аляски, созданию рабочих мест для жителей ее северной части и укреплению топливной безопасности Америки, — указал глава ведомства.

Ранее СМИ писали, что администрация Дональда Трампа приняла решение о возобновлении нефтедобычи у калифорнийского побережья после многолетнего перерыва. Согласно программе американского лидера, в период с 2027 по 2030 год планируется реализовать шесть лицензий на бурение в шельфовой зоне Калифорнии.

В новом отчете Организации стран-экспортеров нефти говорится, что мировой спрос на нефть в 2025 году может вырасти на 1,3 млн баррелей в сутки, достигнув показателя 105,14 млн баррелей. На 2026 год прогнозируется дополнительное увеличение потребления на 1,4 млн баррелей в сутки — до 106,52 млн баррелей.

нефть
Дональд Трамп
добыча
ресурсы
экономика
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Забитый оружием грузовик пытался прорваться в исправительную колонию
Адвокат объяснил, что грозит Галкину за инцидент с флагом Украины в Израиле
Боец объяснил, как российские военные общаются с солдатами КНДР
Российские войска освободили новый населенный пункт в зоне СВО
В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов
Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам шенгенские мультивизы
Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку
Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега
Глава парламента Гагаузии решил покинуть свой пост
Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины
Политика-иноагента попросили заочно приговорить к 11 годам колонии
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве
Стало известно о новой мощной вспышке на Солнце
«Какие проблемы?»: военный эксперт о замеченном судне РФ у берегов США
Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек
В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов
Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию
Банда педофилов задержана в Петербурге
Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов
Мягкий минимализм: новый язык домашнего комфорта
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.