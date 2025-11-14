Трамп отменил решения Байдена и запустил «нефтяную реку» Администрация Трампа отменила ограничения на добычу нефти на Аляске

Администрация президента США Дональда Трампа отменила ограничения на добычу нефти и газа на территории Аляски, заявил министр внутренних дел Соединенных Штатов Дуглас Бергам. Как передает агентство Reuters, принятое решение создаст условия для раскрытия энергетического потенциала региона, обеспечит создание новых рабочих мест для населения северных территорий и укрепит национальную топливную безопасность.

Отменяя правила 2024 года, мы следуем курсу, заданному президентом Трампом, по раскрытию энергетического потенциала Аляски, созданию рабочих мест для жителей ее северной части и укреплению топливной безопасности Америки, — указал глава ведомства.

Ранее СМИ писали, что администрация Дональда Трампа приняла решение о возобновлении нефтедобычи у калифорнийского побережья после многолетнего перерыва. Согласно программе американского лидера, в период с 2027 по 2030 год планируется реализовать шесть лицензий на бурение в шельфовой зоне Калифорнии.

В новом отчете Организации стран-экспортеров нефти говорится, что мировой спрос на нефть в 2025 году может вырасти на 1,3 млн баррелей в сутки, достигнув показателя 105,14 млн баррелей. На 2026 год прогнозируется дополнительное увеличение потребления на 1,4 млн баррелей в сутки — до 106,52 млн баррелей.