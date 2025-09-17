В России зафиксировали резкое падение инфляционных ожиданий

Инфляционные ожидания граждан России в сентябре текущего года продемонстрировали значительное снижение, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Центробанка. Согласно данным исследования, проведенного с 1 по 11 сентября, показатель опустился до 12,6%, что является минимальным значением с сентября 2024 года.

В августе оценка населением будущей инфляции составляла 13,5%, тогда как в июне и июле этот параметр фиксировался на уровне 13%. Наибольшее значение за текущий год было зарегистрировано в январе, когда инфляционные ожидания достигали 14%.

Параллельно снизилась и оценка уже наблюдаемой инфляции, которая в августе уменьшилась сразу на 1,4 процентного пункта, до 14,7%. Наиболее существенное снижение ожиданий отмечено среди респондентов, имеющих сбережения: их прогнозы упали до 10,8% против 11,9% в предыдущем месяце.

Среди населения без сбережений показатель также сократился, достигнув 14,1% против 14,6% в августе. Доля граждан, располагающих сбережениями, незначительно уменьшилась до 33%, в то время как количество респондентов без накоплений увеличилось до 64%.

Ранее ЦБ в третий раз подряд снизил ключевую ставку до 17%. Таким образом, не оправдались ожидания экономистов, которые настаивали на необходимости смягчения кредитно-денежной политики. Так, глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме заявил, что «для возвращения российской экономики к росту ставка должна быть максимум 12%».