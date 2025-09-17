Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 20:13

Родители до смерти закормили новорожденную дочь грибами

В Нидерландах прокуратура требует наказания для кормивших дочь грибами родителей

В Нидерландах прокуратура потребовала шесть лет тюрьмы для родителей из Хельвуарта, которые 17 дней кормили новорожденную дочь грибами, сообщает NL Times. По данным журнала, девочка скончалась до приезда скорой — родители нашли ее без сознания.

Мы никогда не намеревались действовать таким образом, чтобы нанести вред его здоровью. Мы думали, что способны позаботиться о ребенке, но это было абсолютно не так, — призналась мать погибшей.

Следствие установило, что ребенок получал смесь грибов, соевого порошка и деминерализованной воды вместо грудного молока или детского питания. В доме отсутствовало полноценное детское питание, а в холодильнике обнаружили только контейнеры с надписью «Трюфель».

До этого у женщины был другой ребенок с сильным отставанием в развитии, который был помещен в приемную семью. Эксперты отмечают, что оба родителя страдают психическими расстройствами. Суд по делу назначен на 7 октября 2025 года.

Ранее в Новосибирской области мужчина, обвиняемый вместе с женой в истязаниях и убийстве девятилетней девочки, скончался в тюремной больнице. По версии следствия, супруги в июне 2024 года четыре дня подвергали ребенка пыткам: хлестали крапивой, лишали еды и воды, а затем мужчина насильно влил ей несколько литров воды, что привело к водной интоксикации и смерти.

