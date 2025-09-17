Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 20:09

В Британии заметили странный жест Кейт Миддлтон на встрече с Трампами

Принцесса Миддлтон постеснялась взять руку принца Уильяма на встрече с Трампами

Кейт Миддлтон, принц Уильям, Дональд и Мелания Трамп во время встречи Кейт Миддлтон, принц Уильям, Дональд и Мелания Трамп во время встречи Фото: i-Images/Pool/Global Look Press

Принцесса Кейт Миддлтон постеснялась взять за руку принца Уильяма на встрече с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией, сообщил эксперт по языку тела Брюс Дарем в беседе с британским изданием Mirror. По его словам, она заметила, как Трампы держатся за руки, и захотела тоже взять ладонь мужа, но вспомнила об ограничениях королевского протокола и этикета.

Когда они отходят от вертолета, Кейт замечает близость Дональда и Мелании <…> и чувствует себя достаточно некомфортно. Ее мозг говорит ей подойти поближе к Уильяму, но из-за укоренившегося в ней королевского протокола все, что вы получаете, — это сдвиг сумочки, который показывает, что она хочет это сделать, но контролирует себя, — считает Дарем.

До этого The Sun сообщило о планах принца Уильяма и Кейт Миддлтон переехать в особняк Форест-Лодж стоимостью $21 млн (более 1,6 млрд рублей) из-за ухудшения ее здоровья. По данным источника, переезд позволит им оставить «плохие воспоминания» и начать новую главу жизни после тяжелого периода лечения.

