Актер Илья Дель попал в реанимацию

Актер театра и кино Илья Дель находится в реанимации после падения, сообщает «Фонтанка». В театре имени Ленсовета, в труппе которого артист состоит с 2022 года, также подтвердили информацию о его госпитализации.

В театре уточнили, что ЧП произошло «на днях», после того как актер сыграл два спектакля «Театральный роман» 13 и 14 сентября. В афише на ближайшие даты спектакли с его участием заменены. Так, вместо постановки «Воскресение», намеченной на 20 сентября, на основной сцене заявлен «Ревизор».

Ранее в Санкт-Петербурге житель проник в квартиру пенсионерки через балкон и похитил норковую шубу, телевизор и другие вещи. При попытке скрыться он упал с третьего этажа, получив тяжелые травмы, и был госпитализирован в реанимацию. Полиция изъяла все похищенное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Подмосковье подросток получил ожоги почти 100% тела при загадочных обстоятельствах во время съемок клипа в лесу. По словам матери, юноша был подписан на подозрительные Telegram-каналы, где оказывалось психологическое давление на детей. Медики констатировали критическое состояние с осложнениями — пневмонией и отказом органов.