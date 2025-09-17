Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 20:35

Актер Илья Дель попал в реанимацию

«Фонтанка»: актер Илья Дель попал в реанимацию после падения

Илья Дель Илья Дель Фото: Виталий Невар/ТАСС

Актер театра и кино Илья Дель находится в реанимации после падения, сообщает «Фонтанка». В театре имени Ленсовета, в труппе которого артист состоит с 2022 года, также подтвердили информацию о его госпитализации.

В театре уточнили, что ЧП произошло «на днях», после того как актер сыграл два спектакля «Театральный роман» 13 и 14 сентября. В афише на ближайшие даты спектакли с его участием заменены. Так, вместо постановки «Воскресение», намеченной на 20 сентября, на основной сцене заявлен «Ревизор».

Ранее в Санкт-Петербурге житель проник в квартиру пенсионерки через балкон и похитил норковую шубу, телевизор и другие вещи. При попытке скрыться он упал с третьего этажа, получив тяжелые травмы, и был госпитализирован в реанимацию. Полиция изъяла все похищенное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Подмосковье подросток получил ожоги почти 100% тела при загадочных обстоятельствах во время съемок клипа в лесу. По словам матери, юноша был подписан на подозрительные Telegram-каналы, где оказывалось психологическое давление на детей. Медики констатировали критическое состояние с осложнениями — пневмонией и отказом органов.

актеры
травмы
госпитализации
театры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Худею вкусно: открыла секрет стройности с тыквой
Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька
В Совбезе России раскрыли, благодаря чему Финляндия сохранила независимость
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Россиянам назвали полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тысячи туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.