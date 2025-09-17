Решетников призвал мигрантов не задерживаться в РФ: что он сказал, детали

Россия переходит к модели возвратной миграции, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарном заседании Всероссийской недели охраны труда в Сочи. Что об этом известно, мигрантам «закручивают гайки»?

Мигрантам запретят «вить гнезда» в России?

Решетников назвал честным принцип, когда иностранцы приезжают, получают деньги за свой труд и уезжают.

«Если мы будем развиваться в условиях трудодефицита, очевидно, в силу ситуаций привлекать мигрантов, ну да, разумеется, надо. Но нам предстоит еще закончить тот процесс, который мы начали — когда в миграции мы будем подходить по принципу: приехал, подработал, уехал. То есть нам здесь не нужны объективно ни семьи, ни учить мы никого не обязаны — неграждан своей страны — и так далее. Поэтому этот процесс выстраивается, но на миграцию, думаю, что никто всерьез полагаться долгосрочно не готов», — сказал министр.

Решетников добавил, что страна и дальше намерена наращивать производительность труда. Для этого, по его словам, будет разработан отдельный проект. Он также напомнил, что экономика России в последние годы растет при аномально низкой безработице. Это происходит в том числе за счет платформенной экономики, отметил глава Минэкономразвития.

Ранее в Минтруде разработали предложения по сокращению допустимой доли иностранных работников в различных отраслях экономики на 2026 год. Планируется полностью запретить привлечение мигрантов в розничную торговлю алкогольной и табачной продукцией. Всего изменения затронут девять экономических сфер в нескольких регионах страны.

Когда мигрантам запретят привозить семьи в Россию?

В сентябре группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее председателем Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, запрещающий въезд и пребывание в РФ членам семей трудовых мигрантов. Исключение предлагается только для граждан Белоруссии. Запретить мигрантам привозить в РФ свои семьи ранее призывали и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Принятие федерального закона позволит снизить миграционный приток на 15–20% за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов, что уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение», — сказано в пояснительной записке к документу.

Миронов также заявил, что необходимо ограничить зачисление детей мигрантов в государственные и муниципальные школы и детские сады, предоставляя им места только при наличии свободных и за плату. С инициативой он обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин при этом отметил, что количество детей мигрантов в школах ряда регионов России уменьшилось. В качестве подтверждения он привел данные Рособрнадзора, согласно которым почти 90% детей иностранных граждан не будут допущены к занятиям в российских общеобразовательных учреждениях.

«Обсуждали с вами первые итоги приемной кампании в соответствии с новым федеральным законом, который регламентирует процесс зачисления в школы детей мигрантов. Предварительный анализ в ряде регионов показал уменьшение их количества. Рособрнадзор это подтверждает», — сказал Володин.

