В Госдуме подвели итоги действия новых правил обучения для детей мигрантов Володин заявил, что число детей мигрантов в российских школах сократилось

Количество детей мигрантов в школах ряда регионов России уменьшилось, сообщает Dumatv со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. В качестве подтверждения председатель ГД привел данные Рособрнадзора, согласно которым почти 90% детей иностранных граждан не будут допущены к занятиям в российских общеобразовательных учреждениях.

Обсуждали с вами первые итоги приемной кампании в соответствии с новым федеральным законом, который регламентирует процесс зачисления в школы детей мигрантов. Предварительный анализ в ряде регионов показал уменьшение их количества. Рособрнадзор это подтверждает, — отметил Володин.

Ранее депутат Государственной думы Михаил Матвеев говорил, что мигранты, чьи дети не смогли поступить в российские школы, будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. Он сказал, что опросами таких семей займутся органы опеки и попечительства.

До этого депутат Государственной думы Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru заявил о необходимости проведения тотальной проверки законности выдачи российских паспортов иностранным гражданам. По его словам, проверка должна коснуться как недавно получивших гражданство, так и тех, кто имеет его уже много лет.