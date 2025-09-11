Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 11:37

В Госдуме подвели итоги действия новых правил обучения для детей мигрантов

Володин заявил, что число детей мигрантов в российских школах сократилось

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Количество детей мигрантов в школах ряда регионов России уменьшилось, сообщает Dumatv со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. В качестве подтверждения председатель ГД привел данные Рособрнадзора, согласно которым почти 90% детей иностранных граждан не будут допущены к занятиям в российских общеобразовательных учреждениях.

Обсуждали с вами первые итоги приемной кампании в соответствии с новым федеральным законом, который регламентирует процесс зачисления в школы детей мигрантов. Предварительный анализ в ряде регионов показал уменьшение их количества. Рособрнадзор это подтверждает, — отметил Володин.

Ранее депутат Государственной думы Михаил Матвеев говорил, что мигранты, чьи дети не смогли поступить в российские школы, будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. Он сказал, что опросами таких семей займутся органы опеки и попечительства.

До этого депутат Государственной думы Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru заявил о необходимости проведения тотальной проверки законности выдачи российских паспортов иностранным гражданам. По его словам, проверка должна коснуться как недавно получивших гражданство, так и тех, кто имеет его уже много лет.

Госдума
Вячеслав Володин
мигранты
правила
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении на выходных
В Apple объяснили сложность выбора между смартфонами из новой линейки
Стал известен претендент на покупку «Росгосстраха» у ВТБ
Российские военные освободили Сосновку в Днепропетровской области
На границе России закроют воздушное пространство
Похолодает до +7? Прогноз погоды в Москве на выходные, рекордный сентябрь
Европейский суд запретил финансировать проект АЭС с участием России
Власти Польши приняли неожиданное решение в отношении Белоруссии
Российские БПЛА теперь летают под присмотром удаленного штаба
Убитый американский активист признавал Крым российским
Королевская семья Британии: новости, Кейт спасает семью, Маркл проигрывает
В США составили детальную картину убийства Чарли Кирка
Цыганова призвала ввести запрет для Пугачевой на слово «родина»
Путин назначил нового посла в одну африканскую страну
В России для нелегальных мигрантов наступили последствия
Принц Гарри и король Карл III провели совместное чаепитие в Вестминстере
Раскрыто число жертв сильного наводнения на Бали
В Госдуме высказались о грядущей волне сокращений в России
Ситуация в Сумской области утром 11 сентября: сотни убитых, разгром ВСУ
Названы соседи России с лучшими условиями для туристического отдыха
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.