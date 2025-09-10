Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 14:20

В ГД призвали провести тотальную проверку законности выдачи паспортов РФ

Депутат Свинцов: МВД должно системно проверять законность выдачи паспортов РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МВД должны провести тотальную проверку законности выдачи российских паспортов иностранцам, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, она должна коснуться и тех, кто получил гражданство недавно, и тех, кто имеет его уже много лет. Депутат обратил внимание на случаи, когда отделы полиции выдавали сразу «десятки тысяч документов».

Огромное количество мигрантов, которое исчисляется сотнями тысяч, уже получили российское гражданство. МВД должно системно проводить проверку законности выдачи паспортов РФ, независимо от того, когда документы были выданы — вчера или пять лет назад. Мы видели случаи, когда некоторые отделы полиции выдавали десятки тысяч документов, и это вызывает беспокойство, — сказал Свинцов.

Он подчеркнул, что в настоящий момент наведение порядка в миграционной сфере пока находится в начальной стадии, ситуация улучшается, но очень медленно. По мнению парламентария, эту работу необходимо продолжать.

10 сентября в России истек срок, в который нелегальные мигранты должны были урегулировать свой правовой статус. С 11 сентября сделать это будет невозможно. Теперь в отношении нелегалов будут применяться меры по ограничению отдельных прав, предусмотренные законом. В частности, им будет запрещено регистрировать брак или оформлять развод, водить машину и устраивать детей в школы и детсады.

