17 сентября 2025 в 20:55

Кейт Миддлтон выбрала сумку за €10 тысяч для похорон герцогини Кентской

Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на похоронах герцогини Кентской Кэтрин с классической сумкой Chanel Medium Classic Flap стоимостью €10 тыс. (998,4 млн рублей), пишет InStyle. Она выбрала для выхода черное платье с бантом, дополнив образ элегантной шляпкой.

Миддлтон также надела четырехрядное японское жемчужное ожерелье, когда-то принадлежавшее покойной Елизавете II. После похорон она попрощалась с королем Чарльзом поцелуями в щеку и реверансом. Известно, что монарх называл принцессу Уэльскую «моя любимая невестка».

До этого Миддлтон на годовщину смерти Елизаветы II выбрала наряд с подтекстом, выражающим скорбь. Журналисты назвали ее образ тщательно продуманным. Супруга принца Уильяма появилась в черно-белом клетчатом костюме с серыми элементами. Отмечается, что такие оттенки символизируют траур, почет и признание. Легкий акцент фиолетового в наряде ассоциируется с горем и исцелением. Комплект состоял из юбки и блузы в классическом сдержанном стиле.

Ранее стало известно о планах принца Уильяма и Кейт Миддлтон переехать в особняк Форест-Лодж стоимостью $21 млн (более 1,6 млрд рублей) из-за ухудшения ее здоровья. По данным источника, переезд позволит им оставить «плохие воспоминания» и начать новую главу жизни после тяжелого периода лечения.

Кейт Миддлтон
похороны
королевская семья
Великобритания
сумки
Chanel
