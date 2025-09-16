Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 14:47

В России изменят расчет больничных и декретных пособий

Минтруд РФ разрабатывает систему выплаты больничных с учетом всех мест работы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минтруд РФ и Социальный фонд России разрабатывают новые правила расчета пособий по временной нетрудоспособности и беременности для граждан, работающих сразу у нескольких работодателей, сообщила директор департамента развития социального страхования ведомства Людмила Чикмарева. По ее словам, которые приводит РБК, новая система будет учитывать все места работы россиян.

По действующим правилам, если работник трудится у разных страхователей, пособие выплачивается только по одному месту работы. По мнению Чикмаревой, это особенно негативно сказывается на молодых матерях, которые получают пособие по уходу за ребенком только с учетом заработка от одного работодателя, даже если работали на нескольких местах.

Тем более сейчас, тоже такая тема, об исчислении пособия по уходу за ребенком, когда женщина в нескольких местах работает, везде у нее небольшая зарплата, все в пределах базы, а мы ей все равно платим пособие только с учетом заработка по одному месту работы. Это явно несправедливо по отношению к ней, — поделилась Чикмарева.

Новый подход предполагает выплату единого пособия с учетом суммарного заработка со всех мест работы. Рассматривается вариант расчета с учетом двух предельных взносооблагаемых баз, что позволит учитывать весь доход работника при исчислении выплат.

Чикмарева подчеркнула, что изменения требуют тщательной проработки законодательства и оценки финансовых последствий для бюджета Соцфонда. В настоящее время инициатива находится на стадии предварительных расчетов и анализа возможных последствий.

Ранее сообщалось, что в России могут пересмотреть правила выдачи больничных листов, ограничив продолжительность отгулов для тех, кто уходил на больничный четыре и более раз за полгода. Таким работникам будут выдавать больничный не более чем на три дня.

