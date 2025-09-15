В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе

Правительство Санкт-Петербурга представило обновленную стратегию социально-экономического развития до 2035 года. Согласно документу, численность населения города к этому сроку достигнет 5,83 млн человек, пишет РБК.

Прогноз властей предполагает увеличение суммарного коэффициента рождаемости с нынешних 1,25 до 1,5 ребенка на женщину. Однако даже этого показателя недостаточно для существенного естественного прироста, который к 2035 году составит лишь 1,82 промилле.

Для улучшения демографической ситуации планируется создать комплексную систему поддержки семей, включая улучшение жилищных условий, развитие услуг образования и пропаганду традиционных ценностей. При этом в стратегии отмечается, что низкая рождаемость соответствует общероссийскому тренду, связанному с изменением репродуктивных установок.

Ключевым фактором роста населения останется миграция. В 2024 году миграционный прирост составил 70,5 тыс. человек — в пять раз больше, чем в 2019-м.

Ранее сообщалось, что Государственная дума для стимулирования рождаемости в стране намерена усилить поддержку семей, проживающих в сельской местности. Планируется повысить качество медицинского обслуживания для беременных женщин. Особый акцент в рекомендациях сделан на создании благоприятных условий жизни граждан, включая различные формы помощи при рождении детей. Депутаты подчеркнули, что увеличение показателей рождаемости является одной из приоритетных задач государственной политики.