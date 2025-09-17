Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ

Сдвиг срока оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства с 10-го на 15-е число каждого месяца поможет в борьбе с должниками, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, хотя инициатива преподносится как мера поддержки граждан, ее истинная цель может быть иной.

Перенос крайней даты платежа за ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца законодатели объясняют заботой о гражданах. В одном законе, вероятно, объединены разные меры. Одна из них, скорее всего, направлена на повышение эффективности взыскания задолженностей за ЖКУ, она вряд ли нашла бы широкий отклик у простых жителей. В то же время перенос даты платежа преподносится как уступка гражданам. Возможно, именно поэтому в информационном пространстве акцент сделан на второй, более популярной у жителей мере, — пояснил Бондарь.

Стоит отметить, что само по себе усиление контроля за должниками — мера необходимая и в конечном счете полезная. Она направлена на повышение финансовой дисциплины и обеспечивает стабильность всей системы ЖКХ, — резюмировал Бондарь.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что с 2026 года россиянам станет проще оплачивать коммунальные услуги без риска просрочки. По его словам, крайнюю дату внесения платежей за ЖКХ официально перенесут на пять дней.