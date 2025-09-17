Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 19:47

Латвия решила оставить запрет на ночные полеты рядом с Россией

Латвия продлила закрытие воздушного пространства у границы с РФ до 8 октября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Латвийская Республика продлила ограничения на использование воздушного пространства в приграничных с Россией и Белоруссией районах, сообщило Министерство обороны страны. Закрытие будет действовать в ночное время суток до 8 октября включительно.

Решение о первоначальном введении ограничений было принято 11 сентября в связи с проведением российско-белорусских стратегических учений «Запад-2025». Практическая фаза этих маневров проходила на полигонах двух стран с двенадцатого по шестнадцатое сентября.

В продолжение ограничений в воздушном пространстве Латвии у восточной границы с Белоруссией и Россией, с четверга, 18 сентября, по 8 октября оно будет закрыто в темное время суток с 20:00 до 07:00, — сказано в сообщении.

Ранее журналист Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил, что Латвия передала нацбатальону «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) ВСУ партию финских бронетранспортеров. Речь идет о боевых машинах Patria 6×6. Военкор указал, что Patria «чувствует себя неуверенно» в условиях осенней распутицы.

