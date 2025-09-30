Латвия рискует нарваться на конфликт с крупной мировой державой В Латвии обострились споры вокруг мигрантов из Индии

В Латвии усиливаются споры о мигрантах из Индии, число приезжих в Ригу растет, но вместе с этим увеличиваются случаи враждебности и нападений, сообщает «Взгляд». Политики активно обсуждают ситуацию, расходясь во мнениях о вкладе индийских студентов и мигрантов в экономику страны.

Многие мигранты из Индии открывают малый бизнес и работают в сфере услуг. Показателен случай владельца ресторана Хилала Муршинганаката, которого избили в его же заведении. Кроме того, полиция задерживала группу нападавших на выходцев из Азии скинхедов.

Тему подогревают политики. Депутат сейма от «Национального объединения» Янис Домбрава заявил, что часть индийских студентов используют визы для нелегальной работы. Глава профильной комиссии Сейма Инаре Мурниеце считает, что участие военных из Индии в учениях «Запад-2025» стало тревожным сигналом. Но министр обороны Андрис Спрудс отметил, что иностранные студенты приносят доход вузам. Наблюдатели отмечают, что негативная реакция радикалов может обернуться для Латвии серьезными последствиями, как это уже произошло в отношениях Риги с Пекином.

Ранее военный эксперт Александр Собянин в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия в ответ на военные провокации правительств прибалтийских стран будет вынуждена взять весь этот регион под свою военную и политическую ответственность. По его словам, это может произойти при условии проведения референдумов, где население балтийских государств проголосует за дружбу с РФ.