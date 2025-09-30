Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 14:58

Латвия рискует нарваться на конфликт с крупной мировой державой

В Латвии обострились споры вокруг мигрантов из Индии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Латвии усиливаются споры о мигрантах из Индии, число приезжих в Ригу растет, но вместе с этим увеличиваются случаи враждебности и нападений, сообщает «Взгляд». Политики активно обсуждают ситуацию, расходясь во мнениях о вкладе индийских студентов и мигрантов в экономику страны.

Многие мигранты из Индии открывают малый бизнес и работают в сфере услуг. Показателен случай владельца ресторана Хилала Муршинганаката, которого избили в его же заведении. Кроме того, полиция задерживала группу нападавших на выходцев из Азии скинхедов.

Тему подогревают политики. Депутат сейма от «Национального объединения» Янис Домбрава заявил, что часть индийских студентов используют визы для нелегальной работы. Глава профильной комиссии Сейма Инаре Мурниеце считает, что участие военных из Индии в учениях «Запад-2025» стало тревожным сигналом. Но министр обороны Андрис Спрудс отметил, что иностранные студенты приносят доход вузам. Наблюдатели отмечают, что негативная реакция радикалов может обернуться для Латвии серьезными последствиями, как это уже произошло в отношениях Риги с Пекином.

Ранее военный эксперт Александр Собянин в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия в ответ на военные провокации правительств прибалтийских стран будет вынуждена взять весь этот регион под свою военную и политическую ответственность. По его словам, это может произойти при условии проведения референдумов, где население балтийских государств проголосует за дружбу с РФ.

Латвия
Индия
мигранты
иностранцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семь росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.