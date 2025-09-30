Глава МИД Польши Радослав Сикорский во второй половине 1980-х был военным корреспондентом в Афганистане, рассказал NEWS.ru политолог Александр Воробьев. Он также напомнил, что позже в своей книге польский министр хвастался стрельбой по советским воинам.

Сикорский — личность весьма специфическая. В своей книге он хвастался, что, будучи военкором в Афганистане в 1980-е годы, стрелял по советским военным. К тому же он расист. Низкую политическую самооценку поляков он называл «негритянством», рассказывал расистские анекдоты про экс-президента США Барака Обаму. В общем, полная мразь! — заявил Воробьев.

Раньше Сикорский занимал гораздо более осторожную линию по Украине, продолжил собеседник. Сейчас же он активно поддерживает наемников и всех тех, кто воюет против России.

На той неделе он даже заявил о готовности дать убежище и наградить пойманного в Италии украинца, подозреваемого в подрыве газопровода «Северный поток», — напомнил эксперт.

Ранее Rzeczpospolita сообщила, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предлагал предоставить убежище и даже наградить орденом украинца Владимира Ж., подозреваемого Германией в диверсиях на «Северных потоках». По данным газеты, Варшава не считает его вину доказанной и рассматривала возможность защиты подозреваемого.