Фото шотландской футбольной команды стало популярным по необычной причине

Командная фотография футбольного клуба «Райт Роверс» из второго дивизиона Шотландии приобрела необычную популярность из-за большого полового члена сотрудника научного отдела Мака Кенни. В комментариях в социальных сетях пользователи активно шутят на эту тему.

Так, один из них попросил Кенни «убрать волыну», а другой — «больше не приходить на работу со змеей». Также некоторые пользователи Сети позавидовали жене специалиста.

Ранее футболист Аллан Ньом рассказывал, что девушку его бывшего одноклубника Виктора Ибарбо увезли в больницу из-за слишком большого члена игрока. Он добавил, что половой орган игрока «доходил до середины ноги», он «никогда не видел таких размеров». Также он рассказал, что в заключении врачи написали, что у партнера «был слишком большой пенис».

До этого уборщица отеля в Казахстане решила подзаработать и выставила грязные трусы футболиста Килиана Мбаппе на продажу за 1 млн тенге (152 тыс. рублей). Также она решила продать простыню, наволочку и пододеяльник, которые использовал футболист. Цены на эти вещи начинаются с 350 тыс. тенге (53 тыс. рублей).