«Обычная кадровая ротация»: в Казахстане объяснили смену главы МИД

Недавние кадровые перестановки, включая смену министра иностранных дел, представляют собой обычную ротацию, заявил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдыбай в своем Telegram-канале. Он отметил, что приоритетной задачей является активизация работы по привлечению дополнительных инвестиций в национальную экономику.

В связи с вопросами представителей СМИ по поводу последних кадровых перестановок хотел бы прежде всего подчеркнуть, что это обычная кадровая ротация. Цель — усилить эффективность работы на самых важных направлениях государственной деятельности, — отметил Желдыбай.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ермека Кошербаева новым министром иностранных дел. Он занимал должность посла республики в России с 2020 по 2023 год, а перед назначением на пост главы МИД был заместителем премьер-министра страны. Бывший министр иностранных дел Мурат Нуртлеу получил назначение на должность помощника президента по международным вопросам.

Также пресс-служба казахстанского лидера сообщила об отставке посла республики в Соединенных Штатах Ержана Ашикбаева. Информация о кандидатуре нового дипломатического представителя в Вашингтоне пока не раскрывается.