Токаев уволил посла Казахстана в одной из стран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку посла республики в Соединенных Штатах Ержана Ашикбаева, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. Информация о кандидатуре нового посла пока не раскрывается.

Указом главы государства Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки, — говорится в сообщении.

Ранее Токаев назначил бывшего посла в Российской Федерации Ермека Кошербаева новым главой МИД. Бывший министр иностранных дел Мурат Нуртлеу стал помощником президента по международным делам.

До этого президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с главой Казахстана подчеркнул значимость развития двустороннего сотрудничества. В рамках рабочего визита Токаева в Нью-Йорк лидеры двух стран обсудили перспективы расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере и актуальные вопросы международной повестки.

Посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил, что в ноябре Токаев собирается посетить Москву. По его словам, Астана придает этой поездке огромное значение.