Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 10:17

Токаев уволил посла Казахстана в одной из стран

Токаев освободил от должности посла в США Ержана Ашикбаева

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов, ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку посла республики в Соединенных Штатах Ержана Ашикбаева, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. Информация о кандидатуре нового посла пока не раскрывается.

Указом главы государства Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки, — говорится в сообщении.

Ранее Токаев назначил бывшего посла в Российской Федерации Ермека Кошербаева новым главой МИД. Бывший министр иностранных дел Мурат Нуртлеу стал помощником президента по международным делам.

До этого президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с главой Казахстана подчеркнул значимость развития двустороннего сотрудничества. В рамках рабочего визита Токаева в Нью-Йорк лидеры двух стран обсудили перспективы расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере и актуальные вопросы международной повестки.

Посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил, что в ноябре Токаев собирается посетить Москву. По его словам, Астана придает этой поездке огромное значение.

Касым-Жомарт Токаев
послы
Казахстан
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
Сгоревшая в проданной квартире петербурженка оказалась жертвой мошенников
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом – готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 28 сентября: ждать ли холод и заморозки
Нашествие опасных божьих коровок зафиксировали в российских регионах
Что известно о последних днях жизни и смерти актрисы Людмилы Гавриловой
ВСУ впали в железнодорожную «кому» после ударов российской авиации
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.