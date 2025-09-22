Стали известны детали разговора Трампа и Токаева Трамп отметил важность взаимодействия США с Казахстаном в беседе с Токаевым

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул значимость развития двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Лидеры двух стран обсудили перспективы расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере и актуальные вопросы международной повестки.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита Токаева в Нью-Йорк, где он принимает участие в юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Помимо переговоров с Трампом, программа визита включает встречи с другими мировыми лидерами и руководителями международных организаций.

Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли. Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации, — сказано в сообщении.

Казахстанский президент также проводит переговоры с представителями крупных транснациональных корпораций. В ходе этих встреч обсуждаются инвестиционные возможности республики и потенциал для развития взаимовыгодного партнерства.

Ранее Дональд Трамп не исключил вероятности посещения Казахстана. В беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома он пояснил, что провел разговор с Касым-Жомартом Токаевым и охарактеризовал беседу как отличную.