«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 19:44

Стали известны детали разговора Трампа и Токаева

Трамп отметил важность взаимодействия США с Казахстаном в беседе с Токаевым

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул значимость развития двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Лидеры двух стран обсудили перспективы расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере и актуальные вопросы международной повестки.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита Токаева в Нью-Йорк, где он принимает участие в юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Помимо переговоров с Трампом, программа визита включает встречи с другими мировыми лидерами и руководителями международных организаций.

Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли. Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации, — сказано в сообщении.

Казахстанский президент также проводит переговоры с представителями крупных транснациональных корпораций. В ходе этих встреч обсуждаются инвестиционные возможности республики и потенциал для развития взаимовыгодного партнерства.

Ранее Дональд Трамп не исключил вероятности посещения Казахстана. В беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома он пояснил, что провел разговор с Касым-Жомартом Токаевым и охарактеризовал беседу как отличную.

США
Казахстан
Дональд Трамп
Касым-Жомарт Токаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сергей Лазарев поздравил дочь с семилетием и показал архивные фото
Многомиллиардное имущество участвующего в СВО экс-мэра отдали государству
Суд арестовал профессора Сеченовского университета по делу о взятке
«Демократия по Санду»: Захарова о запрете ленты Гайдая в Молдавии
Лучшие бесплатные видеоредакторы: для компьютера и онлайн
Обвинения Эстонии в адрес России из-за МиГ-31 не нашли поддержки в ООН
SHAMAN впервые поделился впечатлениями после «Интервидения»
В Нидерландах объяснили смысл признания Палестины Европой
Собчак, Ширвиндт, Виторган: кого из артистов могут наказать за лайки в Сети
Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Ярославский аэропорт временно перестал принимать самолеты
Украинские морги забиты наемниками, огненный шторм в Харькове: что дальше
Топливо и большие стройки: кто отвечает за ритм мегапроектов
«Классные ребята»: Табаков о звездном трио с Безруковым и Кологривым
Раскрыты подробности атаки беспилотников на Москву
Стали известны детали разговора Трампа и Токаева
Иран раскрыл, что произойдет в случае неудачных переговоров с Западом
В США призвали Трампа ответить на предложение Путина по ДСНВ
БПЛА атакуют Москву
США и Казахстан заключили контракт на $4 млрд
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.