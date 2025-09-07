Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 20:49

Трамп хочет посетить Казахстан

Трамп провел разговор с президентом Казахстана и выразил желание приехать туда

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не исключил вероятности посещения Казахстана, пишет Reuters. В беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома он пояснил, что провел разговор со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и охарактеризовал беседу как отличную.

У нас был отличный разговор. Передайте ему привет, он хороший человек. Я могу [сделать это], — ответил Трамп на вопрос о том, посетит ли он Казахстан.

Издание напомнило, что товарооборот между Казахстаном и США в 2024 году составил $4,2 млрд, что на 4% больше, чем в 2023 году. Основным экспортным товаром Казахстана в США являются сырая нефть, уран, серебро и ферросплавы. Ранее американский лидер ввел новые пошлины в 25% на товары из Казахстана. После Токаев написал Трампу письмо с желанием провести конструктивный диалог.

Ранее американский президент сообщил, что готов к новому этапу санкций против России. В Белом доме журналисты спросили у него, готов ли он к усилению санкционного давления. Трамп дал утвердительный ответ, но не уточнил деталей и не назвал возможные сроки введения санкций.

Дональд Трамп
политика
Казахстан
поездки
