10 сентября 2025 в 13:48

Названа дата визита Токаева в Москву

Посол Абаев: Токаев посетит Москву 12 ноября

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Москву 12 ноября, заявил посол республики в России Даурен Абаев. По его словам, Астана придает этой поездке огромное значение, передает РИА Новости.

12 ноября состоится первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Россию. Это высшая форма международного двустороннего мероприятия. Мы придаем ему огромное значение, — сказал Абаев.

Ранее Абаев подчеркивал, что предварительные договоренности о возведении второй и третьей атомных электростанций в Казахстане уже достигнуты. Данное заявление было сделано в контексте недавнего старта строительства первой АЭС в Алма-Атинской области.

Между тем Токаев объявил о ликвидации семейно-клановой системы в Казахстане. По его словам, назначения на должности в стране происходят исходя из профессионализма соискателей. В результате масштабных реформ в Казахстане «незыблемым принципом» становится «уважение к закону и порядку», отметил глава государства.

