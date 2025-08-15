В Казахстане объявили о ликвидации семейно-клановой системы Токаев объявил об окончательной ликвидации семейно-клановой системы в Казахстане

В Казахстане назначения на должности происходят исходя из профессионализма соискателей, заявил на конференции учителей президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, в государстве «больше нет семейно-клановой системы», передает пресс-служба главы республики.

Наше общество трансформируется, меняется сознание граждан. В государственной службе утверждается принцип меритократии. Во власти больше нет семейно-клановой системы. При назначении на должности в первую очередь учитываются знания и профессионализм, — сказал Токаев.

В результате масштабных реформ в Казахстане «незыблемым принципом» становится «уважение к закону и порядку», отметил глава государства. По его словам, страна вступила в «качественно новый этап развития».

Ранее данные Международного валютного фонда показали, что Казахстан впервые превзошел Россию по показателю ВВП на душу населения среди стран СНГ. Согласно отчету МВФ за 2025 год, этот показатель в Казахстане составил $14 770 (около 1,2 млн рублей), тогда как в России — $14 260 (порядка 1,1 млн рублей). Среди других стран Содружества Независимых Государств Армения занимает третье место с $8860 (705 256 рублей), за ней следуют Молдавия ($8260, или 657 496 рублей) и Белоруссия ($7880, или 627 248 рублей). Узбекистан показал результат — $3510 (279 396 рублей), Киргизия — $2750 (218 900 рублей), а Таджикистан замыкает список с $1430 (113 828 рублей).