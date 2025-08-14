Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 16:26

Россия уступила по одному экономическому показателю среднеазиатской стране

МВФ: Казахстан впервые опередил Россию по уровню ВВП на душу населения

Казахстан, Астана Казахстан, Астана Фото: Shutterstock/FOTODOM

Казахстан впервые превзошел Россию по показателю ВВП на душу населения среди стран СНГ, свидетельствуют данные Международного валютного фонда. Согласно отчету МВФ за 2025 год, этот показатель в Казахстане составил $14 770 (около 1,2 млн рублей), тогда как в России — $14 260 (порядка 1,1 млн рублей).

Среди других стран Содружества Независимых Государств Армения занимает третье место с $8860 (705 256 рублей), за ней следуют Молдавия ($8260, или 657 496 рублей) и Белоруссия ($7880, или 627 248 рублей). Узбекистан показал результат — $3510 (279 396 рублей), Киргизия — $2750 (218 900 рублей), а Таджикистан замыкает список с $1430 (113 828 рублей).

В 2024 году ситуация была обратной: Россия опережала Казахстан по данному показателю ($14 790 против $14 150). ВВП на душу населения является ключевым макроэкономическим индикатором, который рассчитывается путем деления общего объема валового внутреннего продукта на численность населения страны.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что экономика России показала рост в первом полугодии 2025 года. По оценке ведомства, ВВП увеличился на 1,2% в годовом выражении. Данные Росстата указывают на заметное замедление темпов во втором квартале.

