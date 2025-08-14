Россия уступила по одному экономическому показателю среднеазиатской стране МВФ: Казахстан впервые опередил Россию по уровню ВВП на душу населения

Казахстан впервые превзошел Россию по показателю ВВП на душу населения среди стран СНГ, свидетельствуют данные Международного валютного фонда. Согласно отчету МВФ за 2025 год, этот показатель в Казахстане составил $14 770 (около 1,2 млн рублей), тогда как в России — $14 260 (порядка 1,1 млн рублей).

Среди других стран Содружества Независимых Государств Армения занимает третье место с $8860 (705 256 рублей), за ней следуют Молдавия ($8260, или 657 496 рублей) и Белоруссия ($7880, или 627 248 рублей). Узбекистан показал результат — $3510 (279 396 рублей), Киргизия — $2750 (218 900 рублей), а Таджикистан замыкает список с $1430 (113 828 рублей).

В 2024 году ситуация была обратной: Россия опережала Казахстан по данному показателю ($14 790 против $14 150). ВВП на душу населения является ключевым макроэкономическим индикатором, который рассчитывается путем деления общего объема валового внутреннего продукта на численность населения страны.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что экономика России показала рост в первом полугодии 2025 года. По оценке ведомства, ВВП увеличился на 1,2% в годовом выражении. Данные Росстата указывают на заметное замедление темпов во втором квартале.