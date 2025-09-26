Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 08:08

В Казахстане сменился министр иностранных дел

Токаев назначил экс-посла Казахстана в РФ Кошербаева главой МИД

Ермек Кошербаев Ермек Кошербаев Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев назначил бывшего посла в РФ Ермека Кошербаева новым главой МИД, сообщила пресс-служба главы государства. Экс-министр иностранных дел Мурат Нуртлеу стал помощником президента по международным делам.

Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности, — говорится в указе президента.

Известно, что Кошербаев был послом Казахстана в России в 2020–2023 годах. До назначения главой МИД он занимал должность заместителя премьера страны.

Ранее в Татарстане назначили нового главу Минцифры, им стал 36-летний Илья Начвин, отмечается на сайте правительства республики. С 2020 года он занимал место замруководителя ведомства. Нового министра представил премьер республики Алексей Песошин. О назначении было объявлено в ИТ-парке в Казани.

До этого мэр города Биробиджана в Еврейской автономной области Максим Семенов ушел в отставку. Градоначальник поблагодарил всех за доверие и добавил, что получил бесценный опыт работы.

Казахстан
МИД
Касым-Жомарт Токаев
назначения
министры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
Сгоревшая в проданной квартире петербурженка оказалась жертвой мошенников
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом – готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 28 сентября: ждать ли холод и заморозки
Нашествие опасных божьих коровок зафиксировали в российских регионах
Что известно о последних днях жизни и смерти актрисы Людмилы Гавриловой
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.