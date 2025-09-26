В Казахстане сменился министр иностранных дел

В Казахстане сменился министр иностранных дел Токаев назначил экс-посла Казахстана в РФ Кошербаева главой МИД

Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев назначил бывшего посла в РФ Ермека Кошербаева новым главой МИД, сообщила пресс-служба главы государства. Экс-министр иностранных дел Мурат Нуртлеу стал помощником президента по международным делам.

Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности, — говорится в указе президента.

Известно, что Кошербаев был послом Казахстана в России в 2020–2023 годах. До назначения главой МИД он занимал должность заместителя премьера страны.

Ранее в Татарстане назначили нового главу Минцифры, им стал 36-летний Илья Начвин, отмечается на сайте правительства республики. С 2020 года он занимал место замруководителя ведомства. Нового министра представил премьер республики Алексей Песошин. О назначении было объявлено в ИТ-парке в Казани.

До этого мэр города Биробиджана в Еврейской автономной области Максим Семенов ушел в отставку. Градоначальник поблагодарил всех за доверие и добавил, что получил бесценный опыт работы.