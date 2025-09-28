Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В МИД рассказали, как пытаются разорвать связи России и Казахстана

Захарова заявила, что Запад пытается разорвать связи России и Казахстана

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Западные государства предпринимают целенаправленные попытки разорвать связи между народами России и Казахстана, пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову. Выступая с видеоприветствием к организаторам и участникам второго Российско-казахстанского медиафорума, дипломат сказала, что Москва и Астана противостоят этим действиям.

В современном мире существуют силы, стремящиеся, как вы понимаете, разорвать связи между нашими народами. Да, это так, к сожалению, это реальность. Они пытаются навязать чуждые нам подходы, ослабить то, что созидалось самоотверженным трудом целого поколения, — сказала дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы обсуждалась подготовка к предстоящему визиту Токаева в Москву. Также рассматривались вопросы стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами. Главы государств отметили положительную динамику в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

До этого Токаев в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил о важности дипломатического урегулирования украинского кризиса. На переговорах стороны также обсудили перспективы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества. Зеленский изложил Токаеву свою позицию по ситуации на Украине.

