26 сентября 2025 в 15:36

В Кремле раскрыли содержание телефонного разговора Путина и Токаева

Путин обсудил с Токаевым подготовку к его визиту в Россию

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым подготовку к его визиту в Москву, сообщила пресс-служба Кремля. Также поднимались вопросы стратегического партнерства и союзничества двух стран.

Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Республики Казахстан в Россию, — говорится в сообщении.

В ходе беседы главы государств отметили позитивную динамику торгового и инвестиционного сотрудничества между странами. Токаев поделился впечатлениями от прошедшей в Нью-Йорке сессии Генассамблеи ООН и контактов с лидерами ряда государств.

Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев поговорил по телефону с российским лидером. Главы государств обсудили ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая сферы энергетики, промышленности и транспорта.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп во время переговоров с Токаевым выделил значимость укрепления двустороннего сотрудничества. Главы государств обсудили перспективы расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере и затронули ключевые вопросы международной повестки.

